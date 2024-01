Wolfenbüttel. Der langjährige Leiter Martin Schickram geht in den Ruhestand. Mehr über seinen Nachfolger Mathias Engel lesen Sie hier.

Von einem Führungswechsel im Firmenkundengeschäft berichtet die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) im Bereich Wolfenbüttel/Bad Harzburg: Am 31. Dezember 2023 hat sich der langjährige Leiter Martin Schickram in den Ruhestand verabschiedet. Er übernahm 2008 die Verantwortung für den Bereich und baute das Geschäft gemeinsam mit seinem Team auf und aus. „Wir haben uns sehr gut entwickelt und ich wünsche meinem Nachfolger und dem Team für die Zukunft alles erdenklich Gute. Meine berufliche Zeit endet nun und ich freue mich auf alles, was jetzt kommt“, wird Schickram in der Pressemitteilung zitiert.

Engel ist in der Region zu Hause

Am 1. Januar 2024 folgte Mathias Engel in der Leitung des Bereichs Firmenkunden Wolfenbüttel/Bad Harzburg nach. Engel ist seit 2001 bei der Nord/LB und der Braunschweigischen Landessparkasse im Firmenkundengeschäft tätig. In den vergangenen beiden Jahren hat er bei der Nord/LB deutschlandweit Firmenkunden mit Branchenschwerpunkt Health Care und Ernährungswirtschaft beraten, schreibt die Bank.

Mathias Engel ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mit der Familie lebt er in Salzgitter-Thiede und freut sich darauf, in Zukunft wieder in der Region tätig zu sein, in der er zu Hause ist. „Mein Dank geht zu allererst an Martin Schickram, der hier in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet hat. Ich freue mich darauf, an diese gemeinsam mit dem Team anzuknüpfen“, so Engel.

BLSK möchte als „Bank der Energiewende“ regional wirken

Angesprochen auf die gerade für die Firmenkunden herausfordernden Zukunftsthemen wie Demografie, Digitalisierung und Energiewende, sieht er hier durchaus Chancen. „Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen verstehen wir uns als strategische Sparringspartnerin der Kundschaft. Unser Ziel ist es, die Entwicklung der Unternehmen individuell zu begleiten und als ,Bank der Energiewende‘ auch regional zu wirken. Dazu gehören selbstverständlich auch Antworten auf die Fragen im Zusammenhang mit der Erfüllung der ESG-Anforderungen sowie die Finanzierung der daraus resultierenden Investitionen.“ Die BLSK, so heißt es abschließend, werde auch unter Leitung von Mathias Engel für alle Firmenkunden und Selbstständigen im Bereich Wolfenbüttel und Bad Harzburg eine kompetente Ansprechpartnerin sein.

