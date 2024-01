Wolfenbüttel. Die Stadt soll die Feuerwehr angewiesen haben, bei vier Häusern nicht zu helfen, sagt Heidrun Krebs. Der Bürgermeister widerspricht.

Heidrun Krebs, Anwohnerin an der Lessingstraße in Wolfenbüttel, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt Wolfenbüttel zu deren Handhabung des Hochwasserschutzes. Sie behauptet in einer E-Mail, die sowohl der Stadt als auch der Redaktion dieser Zeitung vorliegt, dass die Stadt die Feuerwehr angewiesen habe, vier an der Meesche gelegene Häuser in der Hochwasser-Notlage nicht mehr zu unterstützen, „da sie immer wieder voll laufen würden“. Bürgermeister Ivica Lukanic zeigt sich wegen dieser Anschuldigung fassungslos und widerlegt die Vorwürfe.