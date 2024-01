Wolfenbüttel. Beim Neujahrskonzert der Kulturinitiative TonArt werden am Samstag Musik, Stil und Mode der 20er und 30er Jahre zum Leben erweckt.

Zum Auftakt der TonArt-Saison 2024 lädt die Kulturinitiative ins Prinzenpalais zum Neujahrskonzert mit den Dresdner Salondamen ein. Am Samstag, 6. Januar, um 19 Uhr ist ein Ensemble aus der Barockstadt Dresden zu erleben, das die Songs der 20er und 30er bis hinein in die 50er Jahre präsentiert.

In den eigenen Worten der Dresdner Salondamen: „Da sind sie wieder: die 20er… in ihrer Sehnsucht nach Ausgelassenheit, dem unstillbaren Verlangen nach Freiheit und Lebenslust und dem wilden Drang nach Vergnügen und Tanz. Der Wunsch nach stilvoller Unbeschwertheit und freudigem Genuss ist wohl das, was gerade in unserer Zeit wieder in den Herzen wächst und die goldenen 20er Jahre auferstehen lässt. Lassen Sie sich von fünf bezaubernden Musikerinnen in die goldenen 20er, 30er und 50er Jahre entführen! Die singenden und musizierenden Damen nehmen Sie mit auf eine musikalische Zeitreise durch die Ufa-Filme des vergangenen Jahrhunderts.“

Karten gibt es bei Bücher Behr und an der Abendkasse

Nicht nur die Musik der meist an der Dresdner Musikhochschule professionell ausgebildeten Damenband sei ein Kunstgenuss der besonderen Art, schreibt der TonArt e.V., auch die amüsante Mimik und die grandiose Optik seien famos. Stilvolle Hüte, zarte Spitzen, atemberaubende Kleider mit tiefen Dekolletés, speziell angefertigt von Dresdner Designerinnen, und eine stilvolle Bühnendekoration würden das Publikum begeistern.

Tickets für alle Veranstaltungen, sofern nicht anders angegeben: www.musikstadt-wolfenbuettel.de. Eintrittspreise: 22 Euro, 11 Euro (Studierende, Arbeitslose), 5 Euro (Schüler). Vorverkauf über Bücher Behr, Kornmarkt 4, in Wolfenbüttel und an der Abendkasse. Außerdem sind Reservierungen für TonArt-Konzerte auch unter www.tonart-wf.de möglich.

