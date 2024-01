Gielde. Die geplanten Mehrbelastungen für die Bauern könnten den Strukturwandel in der Landwirtschaft verstärken. Hier steht, worum es geht.

„Unfaire Steuererhöhung“, „Schlichtes Abkassieren von Landwirten und Verbrauchern“ und „Wettbewerbsverzerrung innerhalb der Europäischen Union“: Das waren nur einige der Vorwürfe, die Landwirte aus den Landkreisen Wolfenbüttel und Goslar bei einem Treffen in Gielde äußerten. Bei den heimischen Landwirten brodelt es aufgrund der von der Bundesregierung angekündigten Einsparungen bei der Agrardieselbeihilfe und der KFZ-Steuerbefreiung. Deshalb gehen auch die Proteste in Form von Trecker-Demos weiter: Am 8. Januar wird es in Braunschweig und am 15. Januar in Berlin zu Trecker-Demos kommen, kündigten die Landwirte an. Volker Meier, Geschäftsführer des Landvolkes Braunschweiger Land, machte dabei deutlich: „Beide Punkte müssen weg!“