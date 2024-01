Wolfenbüttel. Die Tat geschah in der Wolfenbütteler Straße Am Rodeland. Der Täter flüchtete unerkannt. Wer hat etwas gesehen?

Ein unbekannter Täter hat am Neujahrsmorgen gegen 10 Uhr in Wolfenbüttel einen Stein gegen die Heckscheibe eines geparkten Pkw geworfen und diese dadurch zerstört. Das berichtet die Polizei. Der Pkw stand in der Straße Am Rodeland. Der Täter befand sich offenbar in einer Gruppe, die am Morgen auf der Straße unterwegs war. Die gesamte Gruppe flüchtete unerkannt. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Hinweise, (05331) 9330.

red