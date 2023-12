Wolfenbüttel. Was nehmen die Wolfenbütteler aus 2023 mit? Und was wünschen sie sich für 2024? Wir haben politische Akteure befragt.

Einen Rück- und Ausblick geben Politiker aus dem Landkreis Wolfenbüttel. Im zweiten Teil geht es heute um weitere Schwerpunkte. Ein weiteres wichtiges Thema in der Region in 2023: „Die Digitalisierung ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Voraussetzung dafür: Glasfaser in jedem Dorf, in jedem Haus. Der Breitbandausbau ist das größte Infrastrukturprojekt, in das der Landkreis Wolfenbüttel je investiert hat“, sagt LandrätinChristiana Steinbrügge. In 2023 seien durch die gemeinsame Netzgesellschaft Braunschweiger Land erste große Investitionen in den Glasfaserausbau in 13 Orten, darunter Baddeckenstedt, Börßum und Schladen, erfolgt. Weitere elf Orte hätten sich erfolgreich für den Ausbau mit Glasfaser ausgesprochen. Das Interesse habe dabei vielerorts die Erwartungen übertroffen.