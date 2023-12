Destedt. Noch unbekannte Täter sind in zwei Einfamilienhäuser in der Gemeinde Cremlingen eingestiegen. In beiden Fällen machten sie Beute.

Die Polizei in Cremlingen ermittelt zurzeit zu zwei Einbrüchen in Destedt und Schandelah.

In Destedt nutzten die Einbrecher am 27. Dezember zwischen 15.20 und 21.30 Uhr die Abwesenheit der Bewohner. Sie brachen gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Straße An der Wasserfurche ein und stahlen Schmuck und Münzen in noch unbekanntem Wert.

In Schandelah wurde zwischen dem 22. Dezember, 13 Uhr, und 27. Dezember, 10 Uhr, eingebrochen. Betroffen ist ein Einfamilienhaus in der Sandbachstraße. Die Täter brachen ein Fenster auf. Auch hier konnte unter anderem Schmuck gestohlen werden.

Die Polizei in Cremlingen sucht zu beiden Fällen aufmerksame Bürgerinnen und Bürger, die etwas zu den Taten sagen können. Die Telefonnummer lautet (05306) 932230.

red