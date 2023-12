Wolfenbüttel. Das Gericht sieht eine Gesamtfreiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren für den Wolfenbütteler vor. Diese Straftaten werden ihm zur Last gelegt.

Ein heute 34 Jahre alter Mann aus Wolfenbüttel muss für mehrere Jahre in Haft. Die zweite Strafkammer des Landgerichts in Braunschweig hatte ihn wegen „Verbrauchsüberlassung von Betäubungsmitteln als Person über 21 Jahren an Personen unter 18 Jahren und Vergewaltigung schuldig gesprochen“, teilte eine Gerichtssprecherin vor den Weihnachtstagen mit. Unter Einbeziehung anderer Strafen sei er zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden.