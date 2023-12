Wolfenbüttel. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 hat auch Auswirkungen auf Wolfenbüttel. Nottrauungen und Lazarette werden zum Alltag.

Welt. – Im Juni kommt es zwischen Deutschland und England zu einer Verständigung über die Bagdadbahn und die portugiesischen Kolonien. – Die imperialistische Machtpolitik der Großmächte und der übersteigerte Nationalismus der europäischen Staaten sind die Ursachen für den Ausbruch des Krieges im Sommer. Auslöser sind die Konflikte auf dem Balkan. Nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgerpaares am 28. Juni in Sarajewo und dem anschließenden Angriff Österreich-Ungarns auf Serbien beginnt der im Grunde lange erwartete Krieg. Am 1. August erklärt Deutschland Russland, am 3. August Frankreich den Krieg, dessen Verlauf hier nicht im Einzelnen zu schildern ist.