Wolfenbüttel. Ob auf dem Weihnachtsmarkt, dem Stadtmarkt oder in der Innenstadt: überall erstrahlen Weihnachtslichter in Wolfenbüttel.

Ist es eine eher gute oder schlechte Nachricht? Die Tage werden mit Beginn des Winters wieder etwas länger. Aber es sind nur wenige Minuten, die es Tag für Tag bis Ende des Jahres dazu gibt. Und so erfreuen sich sicher viele Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler der vielen Lichter, die es in der ganzen Stadt zu sehen gibt. Ob auf dem Weihnachtsmarkt, dem Stadtmarkt oder in der Innenstadt: überall erstrahlen Weihnachtslichter in Wolfenbüttel. Ein beliebtes Fotomotiv ist in diesem Jahr wieder die Weihnachtskugel, die gleich neben der Friedenstanne steht. Als Duo fungieren sie auf dem Stadtmarkt – und strahlen in der Dunkelheit um die Wette. Sie sind aber auch am Tag schön anzusehen.

Duo auf dem Stadtmarkt: die Friedenstanne und die Weihnachtskugel. © FMN | Stadt Wolfenbüttel

Gleich zahlreiche Lichter leuchten auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz, der an diesem Samstag nun zu Ende geht. Und wer dann vor oder nach dem Weihnachtsbesuch durch die Stadt schlendert, bleibt sicher auch hier und da noch stehen: So steht ja auch ein beleuchtetes Reh an den Krambuden. Rehe, der Hirsch, der Nikolaus und der Nussknacker sind zudem in der Innenstadt zu finden. Ein Halt lohnt sich auch an der St. Trinitatis-Kirche: Hier leuchtet nicht nur die Kirche selbst, sondern auch der große Weihnachtsbaum strahlt in der Dunkelheit.

Der Holzmarkt in Wolfenbüttel am frühen Abend. © FMN | Hans-Dietrich Sandhagen

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt bleibt übrigens noch ein paar Tage beziehungsweise zwei Wochen erhalten: Bis zum 6. Januar leuchtet es hier und da in Wolfenbüttel weiter, teilt die Stadt auf Anfrage mit.