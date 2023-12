Wolfenbüttel. Tag für Tag kochen Ehrenamtliche im Wolfenbütteler Roncalli-Haus für 35 bis 50 Menschen. Wie ein solcher Tag aussieht, berichten sie.

Meist wird es um 11.45 Uhr etwas trubeliger. Dann sagt der Blick auf die Uhr: eine Viertelstunde noch, dann kommen die Gäste. An diesem Tag ist die Lage in der Suppenküche allerdings etwas entspannter, die Ehrenamtlichen bereiten in Ruhe den Nachtisch vor. Heute gibt es Apfel-Crumble mit Vanillesoße. Der Duft von Vanille und heißem Apfel ist deutlich wahrzunehmen. Geht der Blick Richtung Fensterbrett, ist derweil der Dampf zu sehen, der aus den großen Töpfen aufsteigt. Es gibt Wirsingkohl mit Hack und Kartoffeln.