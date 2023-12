Wolfenbüttel. Wolfenbütteler Rat beschließt Konzept zur Siedlungsentwicklung. Bis zu 900 neue Wohnungen sollen in diesem Jahrzehnt gebaut werden.

Die Stadt Wolfenbüttel will in den nächsten Jahren deutlich mehr Wohnraum schaffen. Bis 2030 sollen 700 bis 900 zusätzliche Wohnungen gebaut werden. Mindestens ein Viertel des Baugeschehens soll dabei im Bestand realisiert werden. Das sind Eckpunkte eines Siedlungsentwicklungskonzepts, das der Rat der Stadt während seiner letzten Sitzung in diesem Jahr beschlossen hat.