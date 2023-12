Wolfenbüttel. Wir haben im Tierheim Wolfenbüttel mit der Vorsitzenden des Tierschutzvereins zur Unterstützung und Vergabe der Tiere gesprochen.

„Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke“, sagt Ute Rump, Vorsitzende des Tierschutzvereins Wolfenbüttel. Wenn man tierlieb sei und sich nach einem Haustier sehne, sollte man dafür den richtigen Zeitpunkt abpassen. „Niemals sollte man zu Weihnachten Tiere verschenken, denn da kommen in den meisten Familien viele Menschen zusammen, es ist trubelig, überfrachtet mit anderen Dingen – einfach kein geeigneter Zeitpunkt, ein Tier in die neue Umgebung einzuführen. Wir als Tierheim – und ich denke, so gut wie alle Tierheime in Deutschland – vermitteln daher keine Tiere zu Weihnachten. Und grundsätzlich nicht als Geschenke zu besonderen Anlässen.“