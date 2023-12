Wolfenbüttel. Der Kulturstadtverein Wolfenbüttel nimmt für sein Themenjahr 2024/25 die Samson-Schule und deren Umbau zum Anlass. Das ist geplant.

Die Broschüre „Jüdischer Rundgang Wolfenbüttel“ ist jetzt auch in Englisch erschienen. Der Vorsitzende des Kulturstadtvereins Wolfenbüttel, Professor Dr. Christoph Helm, und die Geschäftsführerin des Vereins, Stella Gilfert, konnten jetzt die Broschüre mit dem Titel „A walk through Jewish Wolfenbüttel“ anlässlich des Themenjahres „Moses Mendelssohn trifft Gotthold Ephraim Lessing“ präsentieren. Die Broschüre enthält Bemerkenswertes über das jüdische Leben in der Lessingstadt seit Ende des 17. Jahrhunderts. Vorgestellt werden unter anderem die Synagogen in Wolfenbüttel, der jüdische Friedhof, die sogenannten Judenhäuser, das Wirken des Arztes Dr. Siegfried Kirchheimer und die Samson-Schule. Gilfert und Helm dankten dem Ehepaar Dr. Rebecca und Michael Bilkau für die Übersetzungsarbeit sowie der Stadt Wolfenbüttel für die gute Zusammenarbeit.