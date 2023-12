Schladen. Regen und Nässe erschweren Logistikern und „Zuckerkochern“ das Roden und Verarbeiten. Zuckerfabrik Schladen meldet Rekordzahlen.

Ständige Nässe, Dauerregen, feuchte und tiefe Böden. Und das alles im wärmsten November der vergangenen 30 Jahre. Das sorgt bei dem ein oder anderen Landwirt in der Region für blanke Nerven. Vor allem bei jenen, die Zuckerrüben angebaut und teils noch nicht aus ihren Schlägen gerodet haben. Clemens Löbbecke, Geschäftsführer der Agrardienste Eichberg, ein landwirtschaftlicher Dienstleister aus Hornburg, verdeutlicht die angespannte Situation: „Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit Transportwesen und Logistik, aber so herausfordernd wie in diesem Jahr waren die Bedingungen noch nie.“ Für den Menschen seien die Ernte-Bedingungen körperlich anstrengend, für die Maschinen aus technischer Sicht schwierig. „Die immer wiederkehrenden Niederschläge sorgen dafür, dass wir nicht genug Zeitfenster haben, um unserer Dienstleistung nachzukommen“, sagt Löbbecke. Für Rübenmaus-, Roder- und Lkw-Fahrer sind es Tage kompletter Anspannung, wenn die Ackerflächen und die Feldwege nicht befahrbar sind. „Eine klitzekleine falsche Lenkbewegung, und ein mit Rüben voll beladener Lkw sackt ein“, beschreibt Löbbecke.