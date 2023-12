Wolfenbüttel. Mit dem Zuschuss von 15.000 Euro sollen Besuche der Schüler in Gedenkstätten von Konzentrationslagern bezuschusst werden.

Erinnerungskultur, insbesondere im Kontext des Holocaust und des zunehmend wahrzunehmenden Antisemitismus, ist nach Ansicht der Stadtverwaltung und des Rates der Stadt von entscheidender Bedeutung für ein gemeinschaftliches Zusammenleben in wechselseitigem Respekt und Verständnis. In einer Zeit, in der Holocaust-Leugnung und Revisionismus an Boden gewinnen, stelle die Erinnerungskultur sicher, dass die tatsächlichen historischen Ereignisse und ihre Ausmaße korrekt dargestellt und erinnert werden.