Neuerkerode. Die Evangelische Stiftung Neuerkerode (esn) erfüllt die sehnlichsten Wünsche ihrer Bewohner. Das Tolle: Jeder kann dabei mithelfen.

Ein flauschiger Winterschal, eine Schachtel Pralinen, ein Schmusekissen, Kniestrümpfe – oft seien es ganz bescheidene Wünsche, deren Erfüllung für leuchtende Augen und ab und an sogar für Freudentränen sorgen, berichtet die Evangelische Stiftung Neuerkerode (esn). Seit inzwischen zwei Jahren erfüllt die esn den ihr anvertrauten Menschen im Rahmen des Projektes „Herzenswünsche“ genau diese. Seit Ende 2021 werden in den zur Unternehmensgruppe gehörenden Seniorenzentren, im inklusiven Dorf Neuerkerode und weiteren Standorten, in der Suchthilfe und allen Einrichtungen der esn Wünsche abgefragt. „Seit dem Start des Projektes haben wir hunderte Menschen überrascht und ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Bis heute haben wir über 500 Herzenswünsche erfüllen können“, sagt Michael Bonsack aus der Abteilung Unternehmenskommunikation/Fundraising, der das Spendenprojekt koordiniert und verantwortet. Ihn erreichen nach eigener Aussage auch nach zwei Jahren ununterbrochen neue Wünsche. „Immer wieder bin ich sehr gerührt, wie bescheiden diese sind.“

Unvergessliche Erfahrungen

Manche Wunscherfüller überbringen Sachspenden persönlich, andere hinterlassen kleine Grußbotschaften und übermitteln die Geschenke lieber als Paket. © ESN

Da sei beispielsweise die 95-jährige Bewohnerin aus Neuerkerode gewesen, die niemandem finanziell zur Last fallen und deshalb auf ihren jährlichen Ausflug nach Bad Bevensen verzichten wollte, um Geld für die eigene Beerdigung zu sparen. Dank einer Geldspende konnte sie ihren Ausflug trotzdem machen. Oder der Wunsch eines jungen Mannes aus einer Wohngruppe in Neuerkerode, dessen Herzenswunsch eine Ausfahrt mit einem Cabriolet war. Bonsack fand eine Spenderin, die ihre Zeit und ihr Cabrio zur Verfügung stellte. „Tragisch war, dass der junge Mann kurz nach der Ausfahrt stürzte und kurzzeitig im Koma lag. Herzergreifend für mich war dann der Satz, den er kurz nach dem Aufwachen zu seiner Mutter sagte: War das nicht toll in diesem Cabriolet?“

Die Wünsche der Bewohner sind vielfältig

„Überwiegend Geldspenden, aber auch Zeit- und Sachspenden ermöglichen uns die Wunscherfüllungen und sorgen immer wieder für große Freude“, erklärt Michael Bonsack. Etwa dann, wenn der Wunsch nach einem Hundebesuch, einem Rucksack mit Eisenbahnmotiv, einer Geldbörse, einer Trinkflasche fürs Fahrrad oder einem Filzstiftkasten mit 24 Farben aufkommt. Hoch im Kurs seien auch Ausflüge in die Natur, ins Museum oder in den Zoo, Konzert-, Stadion- und Restaurantbesuche. „Wir haben auch schon den Wunsch einer Seniorin erfüllt, die sich unbedingt einmal wieder auf Türkisch unterhalten wollte, haben ein Dreirad für mobilitätseingeschränkte Patienten beschafft, eine Tierarztrechnung für eine notwendige Zahnoperation für die Hauskatze einer Wohngruppe übernommen oder ein Treffen mit bekannten Fußballspielern organisiert. Die Herzenswünsche sind so vielfältig wie die uns anvertrauten Menschen.“

Mehr als 500 Herzenswünsche wurden im Rahmen des Projektes bereits erfüllt. © ESN

Antrieb sind die strahlenden Gesichter

Beeindruckt ist Bonsack auch von der großen Anzahl an Unterstützern, die sich in den vergangenen zwei Jahren für die Herzenswünsche eingesetzt haben. „Unsere Wunscherfüller sind eigene Mitarbeitende, aber auch externe Unternehmen, Kooperationspartner oder Privatpersonen, die nichts mit uns zu tun haben. Sie alle geben Geld- oder Sachspenden und stellen ihre Zeit zur Verfügung. Das ist großartig, wir möchten uns von ganzem Herzen dafür bedanken, auch im Namen der uns anvertrauten Menschen!“ Gefragt nach seiner eigenen Motivation erläutert Bonsack: „Unser Antrieb sind die strahlenden und überraschten Gesichter unserer Bürger, Bewohner, Patienten und Klienten.“

Über das Projekt:

Für das Projekt Herzenswünsche sammelt die esn Geld-, Sach- und Zeitspenden. Mit Einzelspenden in Höhe von 30 bis 50 Euro können die meisten Wünsche erfüllt werden. Jede Spende kommt schnell und direkt bei den Wünschenden an. Ziel ist es, Herzenswünsche zeitnah zu erfüllen. Unterstützer können einen Herzenswunsch auch persönlich erfüllen und übergeben, sofern es sich um die Erfüllung eines Sachwunsches handelt und die persönliche Übergabe gewünscht ist.

Auf der Homepage der esn finden Sie eine Auswahl von Wünschen sowie Beispiele und Fotos zu erfüllten Herzenswünschen.

Ansprechpartner Projekt Herzenswünsche:

Michael Bonsack

Tel: (05305) 201251

E-Mail: herzenswuensche@neuerkerode.de

