Wolfenbüttel. Es habe eine hohe Zahl von krankheitsbedingten Ausfällen in mehreren Kindertagesstätten gegeben, schreibt Ivica Lukanic unter anderem.

Zum Jahresende äußert sich Wolfenbüttels Bürgermeister zur Entwicklung und aktuellen Situation in den Kitas und schreibt einen offenen Brief an die Eltern, der der Redaktion vorliegt. Dazu teilt er etwa mit, dass bedauerlicherweise in den vergangenen Wochen und Monaten eine so hohe Zahl von krankheitsbedingten Ausfällen in mehreren Kitas Wolfenbüttels zu verzeichnen gewesen sei, dass an einzelnen Tagen nur eine eingeschränkte Betreuung stattfinden konnte oder sogar vollständig entfallen musste. Lukanic schreibt dazu auszugsweise: „Die dadurch entstehenden Folgen bedauere ich sehr. Ihr Kind beziehungsweise Ihre Kinder erhielt(en) nicht durchgehend die Angebote der vorschulischen Bildung und Betreuung in den Einrichtungen, und Sie mussten – zumeist sehr kurzfristig – Ihren Tag neu strukturieren und gegebenenfalls Urlaub oder Zeitausgleich im Hinblick auf ihre Berufstätigkeit nehmen.“

Der Politiker teilt zudem mit, dass die Stadt alles dafür tue, die Betreuung in den Kitas so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Er spricht davon, dass im Jahr 2024 bei der Stadt weitere Einstellungen von Fachkräften im Bereich der Kitas geplant seien. Der komplette Brief ist auf der Internetseite der Stadt Wolfenbüttel zu finden. kat