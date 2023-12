Wolfenbüttel. Der Verein Existenz&Zukunft traf sich zur Jahresversammlung – und stellte fest, dass einige Angebote bei den Adressaten nicht ankommen.

Mit neuen Plänen geht das Wolfenbütteler Beraternetzwerk Existenz&Zukunft (E&Z) ins Jahr 2024. Das beschloss die Gruppe mit ihrem Vorsitzenden Michael Schmitz bei der Jahresversammlung, die im Sitzungsraum des Rathauses stattfand und von der E&Z in einer Pressemitteilung berichtet.

Der Verein E&Z bietet kostenlose Beratungen auf verschiedenen Feldern an (BWL, Steuern, Recht, Marketing). Nutznießer können Firmengründer ebenso sein wie Bestandsunternehmen. Als Geschäftsführer fungiert Jonas Münzebrock von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Schon eine vor Jahresfrist eingeführte Neuerung habe zuletzt für Schwung gesorgt, heißt es in der Mitteilung, und zwar bei den monatlich stattfindenden Unternehmerfrühstücken. Seit sich dort jeweils ein Mitglied um einen Impulsvortrag kümmert, hätten sich diese Treffen von einer reinen Plauderstunde zum konzentrierten Austausch entwickelt.

Alle Wahlen fanden einstimmig statt

Nun soll es weitergehen mit dem behutsamen Umbau des Vereins. Bevor Mitte Dezember nun der Glühweinabend ansteht, wurde im Rathaus der Vorstand einstimmig entlastet und auch die Kasse 2022 zur Kenntnis genommen. Damit es künftig nicht wieder so lange dauert mit diesen Regularien, wird der Sitzungsrhythmus umgestellt: Die nächste Jahresversammlung soll bereits im ersten Quartal 2024 stattfinden und sich mit dem Abschluss 2023 beschäftigen.

Gleichwohl gab es diesmal turnusmäßig Neuwahlen, und zwar wieder für zwei Jahre. Demnach besteht der Vorstand nun weiterhin aus Michael Schmitz (Vorsitzender), Antje Heinrich (Stellvertreterin und Schriftführerin) sowie Beisitzerin Carola Weitner-Kehl. Auch Jonas Münzebrock gehört zum Vorstand. Schatzmeister Jens Düe kandidierte nicht mehr, sein Nachfolger wurde Lennie Meyn. Kassenprüfer bleibt Frank Wöstmann, alle Wahlen fanden einstimmig statt.

„Wir sind Jens Düe sehr dankbar für viele Jahre, in denen er uns unterstützt hat“, wird Schmitz in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig freue er sich, dass der bekannte Steuerberater und Wirtschaftsprüfer dem Verein erhalten bleibt. „Wir und die Wolfenbütteler Wirtschaft können also weiterhin auf die Expertise von Jens Düe bauen.“

Bei der nächsten Sitzung wird über die Strategie nachgedacht

An der Spitze des Beraternetzwerks zeichne sich allerdings ein Generationswechsel ab. Mehrere aus dem bisherigen Vorstand werden wohl in zwei Jahren nicht mehr antreten. Geschäftsführer Münzebrock mahnte vor diesem Hintergrund an, der Verein solle bis zur anstehenden Sitzung Klarheit über den künftigen Kurs schaffen. Er selbst hätte der Mitteilung zufolge in 2023 interessante Veranstaltungen organisiert (Vortrag im Ratssaal, 1. Walk‘n‘Talk am Exer), die auch gut besucht waren. Doch die eigentliche Zielgruppe von E&Z, nämlich Gründer, Unternehmensnachfolger und Bestandsunternehmen, würden so gut wie nie zu den Beratern durchdringen. „Ich selbst habe nur rund zehn Beratungen pro Jahr“, sagte er als Mitarbeiter der städtischen Wirtschaftsförderung. Und selbst diese zehn würden eigentlich nie im Beraternetzwerk nach inhaltlicher Hilfe fragen – obwohl diese kostenlos angeboten wird.

Bei der Sitzung im ersten Quartal 2024 stehe nun ein Strategiegespräch an, um einerseits den Mehrwert für Mitglieder, andererseits den Mehrwert für die Wirtschaft durch den Verein herauszuarbeiten, teilt Existenz&Zukunft abschließend mit.

red