Wolfenbüttel. Die IG-Bau Braunschweig-Goslar warnt vor „Asbest-Gefahr“ bei Sanierungen im Landkreis Wolfenbüttel. Das sind die Forderungen.

In jedem Gebäude, welches in der Zeit von 1950 bis 1989 gebaut oder modernisiert wurde, gebe es Asbest, davon müsse man ausgehen, sagt Bezirksvorsitzender Karl-Heinz Ehrenberg der IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) Braunschweig-Goslar. Laut einer Pressemitteilung der Gewerkschaft wurden in den vier Asbest-Jahrzehnten in Wolfenbüttel rund 17.000 Wohnhäuser mit 31.200 Wohnungen neu gebaut, das entspricht fast der Hälfte der Gebäude, die es heute im Landkreis gibt.