Wolfenbüttel. „Gehe nicht über Los...“ – Monopoly ist Kult. Die Wolfenbütteler dürfen nun bei „ihrer“ Version des beliebten Brettspiels mitbestimmen.

Die Mitmachaktion „DenkMal mit!“ startet in den Endspurt bei der Gestaltung und Partnersuche für das Wolfenbütteler Monopolyspiel. Denn wo Wolfenbüttel drauf steht, solle auch möglichst viel Wolfenbüttel drin sein, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Acht Denkmäler stehen zur Auswahl

Welche Straßennamen und welche Unternehmen werden auf dem Spielbrett zu finden sein? Für welche Vergehen in Wolfenbüttel müssen Zahlungen geleistet werden? Wofür erhalten Spieler Monopolydollar bei Ereignis- und Gemeinschaftskarten? Möglichst viele Situationen und Orte haben einen direkten Bezug zur Lessingstadt. „Besonders freuen wir uns, dass sogar eigene Wolfenbütteler Spielsteine für das Spiel produziert werden“, berichtet Nicole Lüdicke, Leiterin der Tourist-Info Wolfenbüttel.

Nun sucht die Stadt Wolfenbüttel im Rahmen einer Mitmach-Aktion noch Stationen mit Ortsbezug für die klassischen vier Bahnhöfe auf dem Spielfeld. Das Ziel ist es, am Ende vier markante Denkmäler aus Wolfenbüttel als wichtige Anlaufstation im Spiel zu platzieren. Aus acht Denkmälern gilt es für alle Teilnehmer nun, ihre vier Lieblingsdenkmäler auszuwählen.

Postkarten zur Teilnahme gibt es in der Innenstadt

Die Teilnahmepostkarten liegen ab sofort in den Geschäften der Innenstadt, in der Tourist-Info, in der Theaterkasse und im Rathaus aus. Nach dem Motto „DenkMal mit!“ können die Postkarten bis zum 31. Dezember fleißig ausgefüllt und im Rathaus, der Tourist-Info und dem Baustellenbüro (Lange Herzogstraße 44) abgegeben werden. Unter allen Teilnehmern werden fünf Monopoly-Spiele der Wolfenbüttel-Edition verlost.

Weitere Information stehen auf www.wolfenbuettel-spiel.de.

Mr. Monopoly kommt am 19. Dezember nach Wolfenbüttel

Am 19. Dezember besucht Mr. Monopoly die Lessingstadt. Er wird gegen 14 Uhr auf dem Stadtmarkt und dem Weihnachtsmarkt für gute Laune sorgen und steht auch für ein Fotoshooting zur Verfügung.

red