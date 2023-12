Wolfenbüttel. Die an der Hauptkirche bestatteten Menschen gehörten der Oberschicht an. Die Kindersterblichkeit war damals sehr hoch.

Auf dem Tisch im großen Saal des Niedersächsischen Landesarchivs am Forstweg 2 in Wolfenbüttel liegt der Originalplan, der die Skelettfunde von der Hauptkirche zu einer einzigartigen Skelettserie gemacht hat. Dr. Silke Wagener-Fimpel vom Landesarchiv zeigt auf dieser Karte, an welcher Stelle 2015 welche Skelette genau gefunden wurden. Und sie stellt dabei fest: „Es gibt keine vergleichbare Skelettserie in Deutschland!“ Bislang bekannte Skelettserien stammen aus dem späten 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts.