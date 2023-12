Wolfenbüttel. Die Landesmusikakademie legt im kommenden Jahr eine neue Konzertreihe auf. Wer dabei sein möchte, muss wahrscheinlich schnell sein.

Der Musiksalon in der historischen Villa Seeliger öffnet sich im kommenden Jahr für acht exklusive Konzerte. Künstlerinnen und Künstler, die sonst in einem viel größeren Rahmen spielen, geben in Wolfenbüttel intime Konzerte. Das berichtet die Landesmusikakademie.

Mit dabei sind die Musicalstars Thomas Borchert und Navina Heyne, die wohl angesagteste junge deutsche Jazz-Band „The Jakob Manz Project“, Singer-Songwriterin Christina Lux, Jazz- und Soul-Senkrechtstarterin Tokunbo, Musikkabarettist Matthias Reuter, ein Brel-Abend mit Clara Pazzini und Leo Schmidthals (Selig), Hiphop- und Jazztrompeter Joo Kraus mit Kosho (unter anderem Söhne Mannheims) oder auch Singer- Songwriter Volker Rechin, der kürzlich Fury in the Slaughterhouse auf ihrer Hope-Tour begleitete.

Es gibt nur sehr wenige Tickets

Bei der Auswahl der Konzerte wurde die Landesmusikakademie Niedersachsen von Applaus Kulturproduktionen unterstützt, die in Braunschweig unter anderem den Applausgarten veranstalten.

Einziger Wermutstropfen – in den Musiksalon passen maximal nur 70 Zuschauer. Das bedeutet, dass es für die Konzerte nur sehr wenige Karten geben wird. Deswegen startet der Kartenvorverkauf für alle acht Konzerte am Freitag, 15. Dezember, um 11 Uhr an allen VVK-Stellen und auf www.reservix.de.

Der Einheitspreis für alle Tickets beträgt 24 Euro.

Die acht Musiksalon-Konzerte:

14. Januar: Thomas Borchert & Navina Heyne

11. Februar: The Jakob Manz Project

24. März: Volker Rechin

14. April: Kosho & Joo Kraus

12. Mai: Clara Pazzini singt Jaques Brel

14. September: Christina Lux feat. Oliver George

27. Oktober: Matthias Reuter

17. November: Tokunbo

red