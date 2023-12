Neuerkerode/Hannover. Grünwerker der inklusiven Stiftung haben erneut Weihnachtsschmuck nach Hannover gebracht – und wurden von der Präsidentin empfangen.

Seit 1995 besteht die Tradition, bei der Beschäftigte aus dem Arbeits- und Qualifizierungsbereich der Evangelischen Stiftung Neuerkerode (esn) für vorweihnachtliche Dekoration im Landtag sorgen. In diesem Jahr wurden die Gäste aus dem Landkreis Wolfenbüttel vom hiesigen Landtagsabgeordneten Jan Schröder begrüßt, der sie gleich auf eine Führung mitnahm (wir berichteten). Doch nicht nur von Schröder wurden die Neuerkeröder empfangen, teilt die esn mit.

„Mit ihrem liebevoll geschmückten Adventskranz kehrt in der dunklen Jahreszeit wieder Licht in den Landtag ein. Damit erfreuen Sie die Abgeordneten und mich jedes Jahr aufs Neue“, richtete Landtagspräsidentin Hanna Naber ihren Dank an die Grünwerker der Mehrwerk gGmbH. Die fünf Beschäftigten Chantal Ochod, Sascha Bremer, Janina Lüer, Tobias Steffens und Günther Baldauf sowie die Fachanleitungen Astrid Weusten und Dennis Stiller hatten den aus Zweigen einer Nordmanntanne gefertigten Kranz mit einem Durchmesser von 130 cm nach Hannover gebracht. In der Portikushalle, vor dem Plenum, verzierten sie den Kranz mit rotem Schleifenband, roten Kugeln und vier weißen LED-Kerzen.

Naber überreicht eine Spende für die Gärtnerei

Und genauso ist es Brauch, dass die Landtagspräsidentin im Anschluss an die Aufstellung des Adventskranzes zu einem kleinen Empfang in ihr Büro einlädt. In diesem Jahr wurden die Grünwerker von Tobias Henkel (Vorstandsvorsitzender Evangelische Stiftung Neuerkerode) und Hans Henning Müller (Geschäftsführer Mehrwerk gGmbH) begleitet. Beide betonten, wie wichtig die über 25 Jahre gewachsene, freundschaftliche Beziehung zwischen Landtag und Neuerkerode ist und welchen besonderen Wert der Adventseinsatz für die Beschäftigten der Mehrwerk hat. Sie sind Teil des Grünen Zentrums der Klostergärtnerei, einem Arbeits- und Beschäftigungsangebot für Menschen mit Behinderung in Riddagshausen.

Als Dankeschön für den Adventskranz überreichte Landtagspräsidentin Hanna Naber zudem eine Spende. Diese sei für eine Aktion der Beschäftigten und Mitarbeitenden des Gärtnereibereichs gedacht, verrät die esn.

red