Semmenstedt. Die Schadenssumme ist vierstellig. Die Schöppenstedter Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Der Blaulicht-Überblick.

Unbekannte sind am späten Freitagabend in die Agravis-Raiffeisen-Tankstelle in Semmenstedt eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter zwischen 23.44 und 23.47 Uhr gewaltsam in die Räume ein und stahlen Waren im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie mit einem bereitstehenden Auto in bislang unbekannte Richtung.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge gehen an die Polizeistation in Schöppenstedt, erreichbar unter der Telefonnummer (05332) 946540, oder an das Polizeikommissariat in Wolfenbüttel, erreichbar unter (05331) 9330.

Hordorf: Einbruch in Einfamilienhaus

In Hordorf sind bislang unbekannte Täter am Freitag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Das Haus steht in der Straße Osterkamp. Die Einbrecher nutzten die Zeit zwischen 13.45 und 19.40 Uhr, um die Räumlichkeiten nach Diebesgut zu durchsuchen. Die Polizeistation in Cremlingen nimmt Hinweise unter der Rufnummer (05306) 932230 auf – die Polizei in Wolfenbüttel unter der Nummer (05331) 9330.

Hornburg: Diebstahl aus Kleingarten

Bei Hornburg sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in ein Gartenhaus am Bruhlsweg eingebrochen. Sie öffneten zwischen 21 und 9.30 Uhr die Zugangstür zum Gartenhaus und stahlen daraus einen originalverpackten Outdoor-Schrank. Außerdem nahmen sie zwölf Holzpfosten von einem auf dem Grundstück stehenden Zaun mit. Hinweise nimmt die Polizei in Schladen auf: (05335) 929660.

Mehrere Kfz-Kennzeichen in Schöppenstedt und Wolfenbüttel gestohlen

In Schöppenstedt und Wolfenbüttel sind in den vergangenen Tagen mehrere Kfz-Kennzeichen verschwunden. In der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, stahlen Unbekannte beide Kennzeichen eines Renault Clio, der in der Elmstraße in Schöppenstedt abgestellt war.

Am Freitagabend wurde dann der Wolfenbütteler Polizei ein Diebstahl eines hinteren Auto-Kennzeichens gemeldet. Bei der Sachverhaltsaufnahme und weiteren Absuche des Tatorts entdeckte die Polizei sieben weitere Fahrzeuge ohne hinteres Kennzeichen. Die Fahrzeuge parkten in der Händelstraße, in der Anton-Ulrich-Straße, im Manciniusweg und An der Weißen Schanze. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen 21 und 23.15 Uhr an. Sie leitete Strafverfahren ein.

Eventuell weitere Geschädigte oder Hinweisgeber sollen sich bei der Wolfenbütteler Polizei unter (05331) 9330 melden – für den Fall in Schöppenstedt bei der dortigen Polizei unter (05332) 946540.

red