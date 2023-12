Wolfenbüttel. Von Handwerkermarkt bis Puppenspiel: Am Sonntag ist bei der Hilfsorganisation einiges los. Viele Einnahmen gehen an die Tafel.

Am 3. Dezember ist die trübe Zeit vorbei. Nach Totensonntag und Volkstrauertag ist das der erste Adventssonntag, und auf den freuen sich viele Menschen. Freuen dürfen sie sich auch auf den DRK-Weihnachtsmarkt am Exer, der wieder von 13 bis 17 Uhr seine Pforten öffnet. Darauf weist das Deutsche Rote Kreuz in einer Pressemitteilung hin.

„Zum ersten Mal nach drei Jahren können wir wieder das volle Programm bieten“, erzählt Anna Horstmann. Die Organisatorin im DRK-Kreisverband erinnert sich nur ungern an die vergangenen Jahre, als der Markt wegen Corona zunächst abgesagt werden musste (2020) und später nur unter großen Einschränkungen für Freunde des Hauses (2021) stattfinden durfte. Im vorigen Jahr lief der Markt zwar wieder an. „Er war klein, gemütlich und schön.“ Doch sie und ihr Team freuen sich, jetzt wieder allen Ausstellern und Besuchern gerecht werden zu können, heißt es in der DRK-Mitteilung.

Die „Heißen Nadeln“ haben wieder fleißig gestrickt

Im Zentrum des Interesses dürfte wieder das Solferino stehen (Am Exer 17). Dort gastiert im Wintergarten der große Handwerkermarkt mit vielen selbstgemachten Dingen. Eine Künstlerin bietet Glasgravuren an und graviert vor Ort auch Motive auf Wunsch. Die Strickgruppe des Roten Kreuzes, die „Heißen Nadeln“ rund um Juliane Liersch, bieten ihre Produkte in großer Vielfalt an – der Erlös geht wieder an Projekte der Wolfenbütteler Tafel des DRK (Tafel macht Schule/Tafel packt Babytasche). Außerdem gibt es viel Leckeres rund um Weihnachten, zum Beispiel selbstgemachte Marmeladen. Weihnachtliche Deko, Schmuck aus Edelsteinen und Baum-Behang runden das Programm ab.

Im Organisatorenteam um Anna Horstmann (ganz rechts) machten viele DRK-Kräfte mit. Der Vorstand freut sich vor allem über die Beteiligung sämtlicher angeschlossener Gesellschaften. © Regio-Press

Nebenan in der Lounge wartet das beliebte Kuchen-Büffet auf Besucher. „Alle Aussteller spenden Kuchen dafür – wir haben das als Standgebühr ausgegeben“, betont Anna Horstmann. Zudem gibt es die DRK-Tombola, für die viele Wolfenbütteler Geschäfte tolle Preise gespendet haben. Der Verkaufserlös von Kaffee und Kuchen sowie aus der Tombola geht ebenfalls an die Tafel.

Aktionen für jüngere Gäste sind im Integrations- und Therapie-Zentrum (ITZ) gleich nebenan geplant. Gleich zweimal tritt dort im Saal die Harzer Puppenbühne mit dem Gestiefelten Kater auf: „Beim letzten Mal hatten wir jeweils über 100 Besucher im Saal, die restlos begeistert waren.“ Der Vorhang hebt sich um 14 und um 16 Uhr. Den Auftakt des bunten Nachmittags macht aber um 13.30 Uhr die Musikgruppe des Familienentlastenden Dienstes (FED). „Nach dem großen Erfolg beim Sommerfest haben sie nun ein schönes Programm aus Weihnachtsliedern einstudiert“, freut sich die Organisatorin.

Chor aus Braunschweig zu Gast – und der Weihnachtsmann

Ein musikalisches Schmankerl dürfte auch der Autritt der „Amici Cantanti“ werden. Der Chor aus Braunschweig hat sich einen sehr guten Ruf erarbeitet und bringt bestimmt einige Fans mit nach Wolfenbüttel. Direkt im Anschluss dürfen sich die Kinder auf den Besuch des Weihnachtsmanns freuen (15.30 Uhr). „Soviel ich weiß, hat er einen Sack voller kleiner Präsente dabei“, vermutet die Organisatorin schmunzelnd.

Im ITZ-Foyer gibt es darüber hinaus Bastel-Aktionen, und auch die Button-Maschine steht für den Einsatz bereit. Astrid Lux kümmert sich um das weihnachtliche Kekshäuschen für die Kinder. Darüber hinaus haben sich viele Ehrenamtliche und auch die DRK-Flüchtlingshilfe mit Frederike Schwieger und Sandra Jäger an den Vorbereitungen beteiligt.

Kalender fürs kommende Jahr ist rechtzeitig fertig geworden

„Mein Dank gilt aber auch dem Team vom Katastrophenschutz um Tobias Liersch, das sich gemeinsam mit den Hausmeistern stark eingebracht hat.“ So wurde dem DRK zufolge zwischen den beiden Gebäuden ein kleiner Weihnachtswald aufgebaut, dort stehen zudem die Gulaschkanone, der DRK-Foodtruck und eine Fahrzeugschau der Bereitschaft. Auch Aline Gauder, Vorständin des Kreisverbands, lobt den engen Zusammenhalt aller Abteilungen im Roten Kreuz: „Wir haben es in diesem Jahr geschafft, den Weihnachtsmarkt über alle Gesellschaften gemeinsam zu organisieren, wofür wir dem Orga-Team sehr dankbar sind.“

Einen besonderen Anziehungspunkt gebe es ebenfalls im Foyer: Dort liege druckfrisch der Kalender 2024 bereit, auf dem viele Aktionen des ITZ vermerkt sind. „Wir wissen, dass sich ganz viele Familien dafür rechtzeitig anmelden wollen. Es ist sehr schön, dass der Kalender rechtzeitig fertig geworden ist“, sagt Anna Horstmann – Lena Popp und Katharina Schulz stehen am ersten Advent für Fragen zu den Aktionen und Anmeldungen zur Verfügung.

red