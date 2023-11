Denkte. Die 73-jährige Inge aus dem Assedorf trifft am Sonntag den „Bingobären“ – und kann mit etwas Glück den „Honigtopf“ knacken.

Das Geld ist nur eine Fernsehsendung entfernt: Am Sonntag spielt die 73-jährige Inge aus Denkte in der beliebten TV-Show „Bingo!“ um 63.000 Euro. Dies berichtet das Büro von „Bingobär“ Michael Thürnau in einer Ankündigung.

Die sportliche Rentnerin sei als eine von zwei Kandidaten durch einen Zufallsgenerator ausgelost worden – live zu sehen am Sonntag um 17 Uhr im NDR-Fernsehen.

5-Gänge-Menü zur Einstimmung

Inge – der Nachname darf aus Spielerschutzgründen in der Ankündigung nicht genannt werden – reist am Samstag mit ihrer Schwester Gerda nach Hannover. Den Abend vor der Sendung verbringen die beiden in einem Hotel und können sich bei einem 5-Gänge-Menü verwöhnen lassen. Dort lernt Inge dann auch ihre Gegenspielerin Martina aus Haby im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein kennen.

Am Sonntag geht es dann zur Livesendung. Nach einem Termin bei der Maskenbildnerin lernt Inge den Moderator Michael Thürnau kennen.

Im Finale mit dem „Honigtopf“ wären Inge 2000 Euro sicher

Um Punkt 17 Uhr beginnt dann die Liveshow im NDR. Im „Bingo!“-Quiz muss Inge möglichst viele Fragen richtig beantworten – und neben Wissen und Schnelligkeit spielt auch Glück eine große Rolle. Kommt Inge ins Finale, warten wenigstens 2000 Euro Bargeld auf die frühere VW-Angestellte – mit ganz viel Glück werden daraus im „Honigtopf“ 63.000 Euro. Auf die Mitspieler vor dem Fernseher warten derweil viele Preise und der Jackpot über rund 1,2 Millionen Euro.

„Bingo! – Die Umweltlotterie“ läuft seit mehr als 26 Jahren jeden Sonntag live im NDR-Fernsehen und hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 250 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt.

red