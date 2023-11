Wolfenbüttel. Nur noch bis zum 30. November können sich Hobbyfotografen an Blende 2024 beteiligen und Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro gewinnen.

Noch ist etwas Zeit, aber der Endspurt hat bereits begonnen. Nur noch bis zum 30. November können die an Fotografie interessierten Leser der Wolfenbütteler Zeitung/Braunschweiger Zeitung ihre schönsten Motive zu den Kategorien „Einfach tierisch“, „Faszination Architektur“, „Stillleben als Kunstform“ und „Landschaftsfotografie“ zum traditionsreichen 49. Blende-Fotowettbewerb einreichen.

Auch ein Stillleben ist dieses Denkmal eines jungen Mädchens. © FMN | Karl-Ernst Hueske

Darüber hinaus können alle zu den vier Hauptkategorien eingereichten Bilder auf Wunsch auch an dem „Sonderpreis KI by Excire“ teilnehmen. Der Sonderpreis ist der erste Künstliche-Intelligenz-Wettbewerb seiner Art weltweit und wird in Kooperation mit der Pattern Recognition Company GmbH mit ihrer Excire Technologie, eine in Deutschland entwickelte KI-Software für Bilderverwaltung, ausgerichtet. Dabei werden die Fotos mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz bewertet. Dieser Zusatzwettbewerb fand bereits im vergangenen Jahr zum ersten Mal statt. Jeder kann daran teilnehmen, indem er beim Hochladen der Bilder einen Haken setzt bei diesem Zusatzwettbewerb.

Lokale Gewinner nehmen am Bundeswettbewerb teil

Die Teilnahme am Blende-Fotowettbewerb ist nur online möglich. Wie man die Fotos (maximal drei je Thema) für die Wolfenbütteler Zeitung hochladen kann, das erfährt man im Internet auf blende-fotowettbewerb.de. Bitte beachten: Der Einsendeschluss ist bundesweit festgelegt worden und kann deshalb auch nicht verlängert werden.

Die Teilnehmer am Zeitungsleser-Fotowettbewerb, der in diesem Jahr bereits zum 49. Mal veranstaltet wird, haben gleich zwei Gewinnchancen. Zunächst werden die zehn lokalen Sieger in Wolfenbüttel ermittelt und mit Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen, Urkunden und Geldpreisen geehrt. Und danach nehmen die Siegerbilder noch am bundesweiten Wettbewerb teil, wo 100 Bundessieger ermittelt werden und mit Sach- und Geldpreisen im Gesamtwert von 50.000 Euro ausgezeichnet werden.

Veröffentlichung in renommiertem Fachmagazin

Alle Teilnehmer haben somit die Chance auf eines von 100 Preispaketen im Bundesendausscheid in Frankfurt sowie zusätzliche Gewinne im KI-Wettbewerb im Gesamtwert von über 50.000 Euro. Bei diesem Bundeswettbewerb haben sich schon mehrfach Wolfenbütteler Hobbyfotografen mit ihren Fotos auf den vorderen Plätzen platzieren können.

Die besten Aufnahmen des 49. Blende-Wettbewerbs werden zudem in einem renommierten Fachmagazin veröffentlicht und im kommenden Jahr auf der Photopia Hamburg, Europas Festival für Fotografie und Videografie, vom 10. bis 13. Oktober 2024 in der Hansestadt präsentiert.