Wolfenbüttel. Die Sängerin arbeitet mit der Stiftung Kolo zusammen. Benötigt werden vor allem warme Kleidung, Hygieneartikel und Computer.

Einen weiteren Hilfstransport für die Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden, organisiert die Popkünstlerin Navka. Die Hilfsgüter sollen in die Region um Odessa, Mykolajiw und Cherson geliefert werden, erzählt die Musikerin, die seit ihrer Flucht in Wolfenbüttel ein neues Zuhause gefunden hat. Die Menschen seien im Süden der Ukraine in einer besonders schwierigen Situation. Die Russen hätten bei ihrem Rückzug vieles zerstört oder mitgenommen. Oft fehle es nun am Nötigsten. Vor dem Winter werden vor allem warme Kleidung, aber auch Laptops, Tablet-Rechner und Smartphones benötigt.