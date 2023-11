Wolfenbüttel. Edeka war zuvor der Ankermieter. Das Unternehmen wiederum wird im alten Real-Markt neu eröffnen. Das tut sich in der Stadt.

Für das Wolfenbütteler Forum ist Rewe der neue Ankermieter. Nachdem Edeka im Frühjahr nach rund 25 Jahren aus den Räumen ausgezogen war, war zunächst nicht klar, wer nachfolgt: Der Name Rewe machte aber schnell die Runde. Doch wenige Wochen später stand fest, dass Rewe als Nachmieter tatsächlich die Lücke schließen wird. Auf einem großen Banner ist nun zu lesen, dass der Handels- und Touristikkonzern am Donnerstag, 30. November, um 7 Uhr offiziell eröffnen wird. Zunächst hatte das Unternehmen von einer planmäßigen Eröffnung am 23. November gesprochen. Eine Anfrage der Redaktion ließ Rewe unbeantwortet.

Die Gelegenheit der Umgestaltung nutzt aber auch das Forum selbst. Im Spätsommer hatte die zuständige Gesellschaft Apleona Real Estate in einer Pressemitteilung erklärt, „mit dem Einzug von Rewe als neuem Ankermieter strebt das Center eine umfassende, zeitgemäße Modernisierung an, die sich an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientiert.“ Die Center-Managerin wurde im August mit folgenden Worten zitiert: „Unser größtes Ziel ist es, ein modernes Ambiente mit dem gewissen Wohlfühlfaktor zu schaffen und ein ganzheitliches Einkaufserlebnis zu kreieren.“

Am 30. November ist die Neueröffnung, heißt es. © FMN | Julius Starke

Edeka zieht ins Real-Gebäude

Und dann tut sich wenige 100 Meter vom Forum in der Goslarschen Straße auch etwas: Vor wenigen Wochen gab die Edeka Minden-Hannover bekannt, einen Mietvertrag für die ehemalige Real-Immobilie in Wolfenbüttel unterzeichnet zu haben. Damit endet auch der einjährige Leerstand des SB-Warenhauses an der Halchterschen Straße. Auch hier ist nun erst einmal ein kompletter Umbau geplant, eine optische Neugestaltung, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein, hieß es vom Unternehmen selbst.

Und weiter erklärte Edeka: Die Sanierungs- und Umbauarbeiten würden im Rahmen des bestehenden Baurechtes erfolgen. „Dafür investiert Edeka einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Die Eröffnung des neuen Marktkauf-Hauses ist aktuell für Sommer 2024 geplant“, teilte die Unternehmens- und Medienkommunikation des Konzerns im Oktober mit.