Wolfenbüttel. Die Schülerinnen haben zudem die Idee, einen eigenen Secondhandladen in der Stadt aufzumachen. So läuft der Plan.

In Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege arbeiten die Schülerinnen Asya, Antonia, Emily L., Emily, Evin, Martyna, Mia, Selina und Victoria an der Eröffnung eines Pop-Up-Secondhand-Ladens in der Wolfenbütteler Stadt. Er soll „2.Wahl.Wf“ heißen. Gemeinsam mit dem Team der „Veränder.Bar“ planen sie am 19. November von 12 bis 17 Uhr einen Kleidertausch an eben jenem Standort, teilt die Stadt mit.

Schülerinnen planen Pop-Up-Secondhand-Laden

Alle sind herzlich eingeladen, den Kleidertausch zu besuchen und einen neuen Lieblingsartikel zu entdecken. Die Schülerinnen der Leibniz-Realschule sind ebenfalls erfreut über eine Spende in ihrer Spendenbox, um die Idee einer kurzfristigen Miete eines Ladenlokals in die Tat umsetzen zu können, heißt es weiter.

Wo können die Kleider abgegeben werden?

Der Plan: Der Secondhandladen wird von Jugendlichen für Jugendliche gegründet, damit alle sich die Kleidung leisten können und sie sinnvoll genutzt werden kann.

Kleiderspenden können in der Veränder.Bar (Kreuzstraße 13) abgegeben werden. Weitere Informationen gibt es auf der Instagram-Seiten @2.wahl.wf und @veraender.bar. Leute, die mitmachen wollen, können aber auch eine E-Mail an info@veränder.bar und 2.wahl.wf@kulturkollektiv.net schreiben. red