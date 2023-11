Apfelsammelaktion im Landkreis Wolfenbüttel füllt 423 Kartons

Rund 30 Apfelsammlerinnen und Apfelsammler haben sich an der diesjährigen Apfelsammelaktion des Landkreises Wolfenbüttel beteiligt. Wie die Landkreisverwaltung in einer Pressemitteilung berichtet, sammelten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer Anfang Oktober an der Streuobstwiese in Destedt und entlang der Kreisstraße bei Apelnstedt Äpfel ein.

Auf der Streuobstwiese in Destedt wurden reichlich Äpfel gesammelt. Foto: Landkreis Wolfenbüttel

Die gesammelten Äpfel seien gemostet worden und hätten 1269 Liter Apfelsaft ergeben, das entspreche 423 Getränkekartons. Der Landkreis-Apfelsaft ist der Mitteilung zufolge an mehreren Verkaufsstellen erhältlich. Begleitet wurde die Aktion von Mitarbeitern und Fahrzeugen der Kreisstraßenmeisterei im Landkreis Wolfenbüttel.

Seit 2016 gibt es die Apfelsammelaktion wieder

Unterstützung gab es auch durch die Kinder der Kindergärten in Remlingen, Roklum und von der Lebenshilfe, die sich an der Aktion an unterschiedlichen Tagen und auf anderen Streuobstwiesen beteiligten. 2023 war ein nicht so ertragreiches Apfeljahr, berichtet der Landkreis: viele Obstbäume hätten keine Früchte getragen oder wären zum Teil schon abgeerntet gewesen.

Der Landkreis Wolfenbüttel ist nach eigenen Angaben Eigentümer zahlreicher Apfelbäume, die auf Streuobstwiesen oder entlang der Kreisstraßen stehen. Die Obstbewirtschaftung der kreiseigenen Bäume sei früher selbstverständlich gewesen. Seit 2016 veranstalte der Landkreis wieder eine Apfelsammelaktion an den kreiseigenen Liegenschaften und führe diese Tradition weiter.

Infos zu den Verkaufsstellen erhalten Sie unter www.lkwf.de/apfelherbst oder unter n.hertzig@lk-wf.de, Telefon (05331) 84436. Nach dem Motto „Genießen und Gutes tun“ geht von den 6,50 Euro pro Drei-Liter-Karton je ein Euro an Umweltprojekte im Landkreis.

