Wolfenbüttel. Rund sechs Wochen dauert die Sperrung. Hier lesen Sie, was sich für Nutzer der Buslinie 793 ändert.

Nutzer der KVG-Buslinie 793 müssen in den kommenden Wochen einiges beachten.

Shuttlebus eingerichtet Mascheroder Straße in Wolfenbüttel ab Montag voll gesperrt

Ab Montag, 23. Oktober 2023, wird die Mascheroder Straße (L631) in Wolfenbüttel zwischen der Einmündung „Exer Nord“ und dem Ortsausgang im Bereich der Lebenshilfe wegen Straßenbauarbeiten für zirka 6 Wochen voll gesperrt. Während der Vollsperrung muss die Linie 793 Richtung Salzdahlum eine Umleitung ab der Ersatzhaltestelle „WF, Exer Süd“ über die Salzdahlumer Straße, Kreisstraße (K4) und Landesstraße (L630) fahren sowie in Gegenrichtung in umgekehrter Reihenfolge.

Die Haltestelle „WF, Exer Süd“ Richtung Salzdahlum wird nur für die Linie 793 im Bereich gegenüber der Zufahrt zum Exer verlegt, die Haltestelle „WF-Salzdahlum, Heinebeeksweg“ wird an die Haltestelle ,,WF-Salzdahlum, Sportplatz“ verlegt. Die Haltestellen „WF, Exer Ost“ und „WF, Exer West“ müssen für den Zeitraum komplett gesperrt werden. Es wird nur für bestimmte Fahrten ein Shuttlebus eingerichtet, der zwischen den Haltestellen Exer-Süd und Exer Nord pendelt und Anschlüsse an die Linie 793 herstellt.

Folgende Fahrten von und zur Linie 793 werden vom Exer-Shuttlebus durchgeführt: Abfahrt ab Haltestelle „WF, Exer Süd“ Richtung Ersatzhaltestelle „WF, Exer Nord“:

Mo-Fr: 6:38 Uhr und 7:08 Uhr

Abfahrt ab Ersatzhaltestelle „WF, Exer Nord“ Richtung Haltestelle „WF, Exer Süd“:

Mo-Do: 15:29 Uhr und 15:59 Uhr Freitag: 12:59 Uhr und 13:29 Uhr

Die betroffenen Haltstellen sind entsprechend mit Infoaushängen bestückt. Alle Infos sind auch unter www.kvg-bs.de zu finden.

red

