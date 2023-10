Mann baut Unfall in Wolfenbüttel und haut ab

Rund 20.000 Euro Sachschaden hat ein Autofahrer bei einem Unfall in der Straße „Am Rodeland“ in Wolfenbüttel verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 45-Jährige am Donnerstagabend um 21.30 Uhr mit seinem Passat in den Opel einer 75-jährigen Wolfenbüttelerin, der am Straßenrand abgestellt war. Mehrere Verkehrsschilder wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Der Unfallfahrer flüchtete von der Unfallstelle, laut Polizei vermutlich zu Fuß. Beide Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit. Im Passat des 45-Jährigen fand die Polizei dann Drogen und leere Alkoholdosen. Verdacht: Der Mann war nicht ganz nüchtern. Die Polizei konnte ihn schließlich schnappen. Es folgten eine Blutprobe und mehrere Strafverfahren. Seinen Führerschein kassierten die Beamten ebenfalls ein.

Mehr wichtige Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

red

