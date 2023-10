Freizeit in Wolfenbüttel: mit Stadt- oder Baustellenführung?

Wolfenbüttel Das hat es wohl in Wolfenbüttel noch nie gegeben: „Fitness First“ gewährt Einblicke in die Baustelle. Das ist sonst noch los am Wochenende.

Das Wochenende steht vor der Tür und da machen sich bestimmt wieder viele Leserinnen und Leser Gedanken, was sie denn unternehmen könnten. Die Redaktion hat ein paar Veranstaltungen herausgesucht. Sicherlich ist in unserer Übersicht, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, für jeden etwas dabei.

Los geht es mit einer exklusiven Baustellenbesichtung von „Fitness First Wolfenbüttel“, das sich an der Bahnhofstraße gerade im Aufbau befindet. Alle Fitnessbegeisterten können sich am Samstag, 21. Oktober, 10 bis 15 Uhr das neue Fitness-Zentrum anschauen. Der Veranstalter verspricht eine „spektakuläre Neueröffnung“ von Fitness First am 15. November.

Nach dem Training lockt eine Wellness-Oase mit Saunen und Solarien in Wolfenbüttel

Auf 1300 Quadratmetern wird eine moderne Trainingsfläche geboten. Sie ist ausgestattet mit den innovativsten Plate-Loaded-Geräten, die ein „unvergleichliches“ Krafttraining versprechen. Nach dem Training erwartet die Besucherinnen und Besucher Entspannung in der Wellness-Oase mit Saunen und Solarien. Somit treffe Fitness auf Erholung, meint der Veranstalter, die Fitnessloft Wolfenbüttel mit Sitz an der Lindener Straße.

Ein Mord wird per Zeitungsanzeige angekündigt - ausgerechnet im Haus von Letitia Blacklock (Heike Löffler-Schrimpf, Zweite von rechts) soll er geschehen. Foto: Jörg Kleinert / Wolfenbüttel

Kultur ist in Wolfenbüttel immer angesagt. In der Lindenhalle spielt die Kleine Bühne Wolfenbüttel am Samstag, 21. Oktober, 19.45 Uhr, und am Sonntag, 22. Oktober, 15 Uhr das Kriminalstück „Miss Marple – Scherz beiseite“. „Zwei entzückende, schrullige alte Tanten, welche einige Hausgäste in ihrer viktorianischen Villa im Kurort Chipping Cleghorn beherbergen, erfahren durch eine Annonce in der Zeitung, dass in ihrem Haus ein Mord stattfinden soll. Die neugierige Anteilnahme der Nachbarn nimmt mehr und mehr voyeuristische Züge an“, heißt es in der Programmvorschau. Karten unter www.kleine-buehne-wf.de oder bei der Theaterkasse, Stadtmarkt 7A, Telefon: (05331) 86-501.

Oder soll es lieber Musik sein? Im Kulturhaus Prinzenpalais, Reichsstraße 1 in Wolfenbüttel findet am Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr das erste Konzert zum zehnten Geburtstag der Internation Viola d‘amore Society statt. Es erklingen Werke von Hans Vermeersch, Johann Sebastian Bach, Yvain Delahousse, Elaine Fine, Camille Saint-Saens und Pietro Locatelli. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten. Das zweite Konzert findet am Sonntag, 22. Oktober, 10.30 Uhr, im Prinzenpalais statt.

Oder möchten Sie gern eine Stadtführung durch die Altstadt erleben? Die einstündige öffentliche Führung startet am Samstag, 21. Oktober, 11 Uhr an der Tourist-Info, Löwenstraße 1, Zugang über den Schulwall in Wolfenbüttel. Die Führung gibt einen guten Einblick in die vielfältigen geschichtlichen Ereignisse und über die Sehenswürdigkeiten in der Altstadt. Erwachsene zahlen 6,50 Euro, Kinder bis 14 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten frei.

Ein Fitnessstudio zieht in bislang leerstehenden Räume im Check in. Foto: Katharina Keller / FMN

Im Aha-Erlebnismuseum für Kinder und Jugendliche hat noch bis zum 12. November die Mitmach-Ausstellung „Der blaue Murmelplanet – ohne Wasser geht nix“ geöffnet. Ohne Wasser gäbe es keine Pflanzen, Tiere oder Menschen. „Auf keinem anderen Planeten hat man bisher Meere, Flüsse oder Seen entdeckt. Auf unserer Erde fließen ungefähr 1.234.000.000.000.000.000.000 Liter Wasser oder genauer gesagt 1,4 Trillionen“, heißt es in der Ankündigung. Geöffnet ist das Museum am Samstag, 21. Oktober, 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 22. Oktober von 11 bis 14 Uhr.

Max Kühns Sohn Johannes und seine Frau Rosemarie mit Michelle Grimke, wissenschaftliche Volontärin im Museum und Kuratorin der Kabinettausstellung. Foto: Stephanie Memmert / Wolfenbüttel

„Max Kühn - Hinter den Kulissen“ lautet der Titel einer Kabinettausstellung, die dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr, im Schloss Museum Wolfenbüttel, Schlossplatz 13, gezeigt wird. „Zur Schau gestellt werden noch nie gezeigte farbenfrohe Bühnenbildentwürfe, Holzfiguren, Manuskripte und Skizzen des Breslauers Max Kühn, der ab 1946 am Wolfenbütteler Schloßtheater eine neue Tätigkeit fand. Die Ausstellung, die im Beisein des Sohnes Johannes J. Kühn (USA) eröffnet wurde, erinnert an eine besondere Epoche des Theaters im Schloss und an den Neustart der Kultur in der Kommune nach 1945“, heißt es über die Kabinettsausstellung.

Eines der Lieblingsstücke von Kurator Markus Gröchtemeier (rechts): Der Schaukasten von 1948, vor dem er mit dem MTV-Vorsitzenden Klaus Dünwald steht. Foto: Katharina Keller / FMN

Im Bürger Museum, Professor-Paul-Raabe-Platz 1, wird dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr die Sonderausstellung „175 bewegte Jahre – MTV Wolfenbüttel von 1848“ gezeigt. Mit dieser Ausstellung gewährt der MTV Wolfenbüttel einen tiefen Einblick in die eindrucksvolle Geschichte eines der größten Sportvereine Niedersachsens. Für die Schau habe er erstmalig das Vereinsarchiv geöffnet und besondere Ausstellungsstücke der Vereinshistorie zur Verfügung gestellt.

In der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel wird eine Dauerausstellung gezeigt

Im Dokumentationszentrum der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel läuft noch bis zum 31. Dezember die Dauerausstellung „Recht. Verbrechen. Folgen. Das Strafgefängnis Wolfenbüttel im Nationalsozialismus“. Die Ausstellung ist am Samstag, 21. Oktober, und am Sonntag, 22. Oktober, von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

