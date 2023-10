Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel entsteht ein neuer Ort, wo Bürger Ideen vorantreiben und Veranstaltungen planen können. Hier steht, was genau es damit auf sich hat.

Mitgestaltungspunkt Neuer Ort der Begegnung in Wolfenbüttels Innenstadt

Die Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport e.V. etabliert einen neuen Ort der Begegnung in der Innenstadt. Der „Mitgestaltungspunkt Wolfenbüttel – Begegnung durch Beteiligung“ (Großer Zimmerhof 17-18) ist ein neutraler Ort, an dem alle Einwohner der Stadt aktiv Ideen und Projekte zu den Themen Begegnung, Toleranz und Respekt entwickeln und umsetzen können. Ziel ist es der Mitteilung der Freiwilligenagentur zufolge, die Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, das Zusammenleben in Wolfenbüttel mitzugestalten.

Eröffnung bereits am 16. Oktober

Der Mitgestaltungspunkt öffnet seine Türen am Montag, 16. Oktober. Die Öffnungszeiten sind vorerst montags von 13 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr sowie mittwochs von 15 bis 18 Uhr. Eine Eröffnungsveranstaltung, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind, findet am Freitag, 3. November, um 15 Uhr vor Ort statt.

Der Mitgestaltungspunkt stehe laut Freiwilligenagentur Privatpersonen, Vereinen, Institutionen und freien Initiativen aus Wolfenbüttel zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen sowie zur Vernetzung offen. Darüber hinaus würden die Impulse aus der Bevölkerung als Grundlage genutzt, um Workshops und Seminare zu den gewünschten Themen zu veranstalten und weitere offene Angebote zu initiieren. Dafür werden noch engagierte Bürger und Bürgerinnen gesucht, die in einem ehrenamtlichen Koordinationsteam das Projekt mitgestalten.

Gefördert vom Bundesinnenministerium

Das Projekt „Mitgestaltungspunkt Wolfenbüttel – Begegnung durch Beteiligung“ findet im Rahmen des Bundesprogrammes „Gesellschaftlicher Zusammenhalt – Vor Ort. Vernetzt. Verbunden.“ statt und wird durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat über den Awo-Bundesverband gefördert. Weitere Förderer sind die die Wolfenbütteler Heimatstiftung sowie die Wolfenbüttel-Stiftung.

