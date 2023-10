Großaufgebot der Polizei in Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel

Eine der Lokalitäten in Salzgitter, in der die gestrigen Kontrollen stattfanden.

Großangelegte Verbundkontrollen in der Stadt Salzgitter, in der Stadt und dem Landkreis Peine und im Landkreis Wolfenbüttel fanden am gestrigen Mittwoch ab 19 Uhr statt und dauerten bis in die frühe Nacht an. Das berichtet die Polizei Salzgitter.

Das Hauptaugenmerk bei diesen Maßnahmen habe in der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel gelegen.

Insgesamt kontrolliert die Polizei 20 Gewerbebetriebe

Im Rahmen der sogenannten Verbundkontrollen finden solche Kontrollen regelmäßig statt. Dabei werden unterschiedliche Gewerbebetriebe regelmäßig auf entsprechende Verstöße kontrolliert, erklärt Matthias Pintak, Pressesprecher der Polizei Salzgitter.

Insgesamt kam es am gestrigen Mittwoch zur Kontrolle von 20 Gewerbebetrieben in Salzgitter, in der Stadt und dem Landkreis Peine sowie Betrieben im Landkreis Wolfenbüttel. Die zuständige Polizei wurde bei dem Einsatz von Spezialkräften, Kräften der Bereitschaftspolizei, der Kommunen, des Hauptzollamtes Braunschweig sowie anderer Institutionen unterstützt.

Im Rahmen der Kontrollen werden mehrere Rechtsverstöße festgestellt

Die Polizei sicherte im Rahmen der Verbundkontrolle Beweise, die auf ein illegales Glücksspiel hindeuteten. Hierzu laufen die polizeilichen Ermittlungen, heißt es. Über die Anzahl aller sichergestellten Beweismittel und eingeleiteter Verfahren könne die Polizei aktuell noch keine abschließende Aussage machen.

Zusammengefasst könne man aber sagen, dass es zu folgenden Rechtsverstößen kam: Verstöße gemäß § 284 StGB, was bedeutet, dass ohne behördliche Erlaubnis öffentlich ein Glücksspiel veranstaltet wird, Verstöße gegen die Spielverordnung, Verstoß nach dem Brandschutzgesetz, der Gaststättenverordnung, dem Nichtraucherschutzgesetz, dem Datenschutzgesetz und der Arbeitsstättenverordnung. Darüber hinaus wurde eine Steuerhinterziehung festgestellt. Es wurden zudem Spieltische beschlagnahmt und zahlreiche Personalien festgestellt. Weitere Ermittlungen schließen sich an.

