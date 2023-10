Wolfenbüttel sucht Weihnachtsbaum für Platz vor St. Trinitatis

Die Stadt Wolfenbüttel sucht noch eine groß und üppig gewachsene Tanne, um diese als Weihnachtsbaum zur diesjährigen Weihnachtszeit vor der St. Trinitatiskirche aufzustellen. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Aufgrund der teils heftigen Stürme in den vergangenen Jahren, des Klimawandels sowie Schädlingsbefalls und der geänderten Anbaugewohnheiten sei der Nachschub an groß gewachsenen Tannenbäumen im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel nahezu aufgebraucht, teilt die Verwaltung mit.

Deshalb sucht die Stadt noch nach einem geeigneten Baum. Interessierte, die eine Tanne im Garten oder auf dem eigenen Grundstück stehen haben und diese als Spende zur Verfügung stellen möchten, können sich kurzfristig telefonisch per E-Mail an veranstaltungen@wolfenbuettel.de wenden. Nach erfolgter Interessensbekundung schaut sich zeitnah ein Mitarbeiter der Stadt den Baum an und entscheidet, ob dieser geeignet wäre.

Hinweis: Durch erfolgte Interessensbekundung besteht keine Abnahmepflicht der Stadt. Der Baum muss zunächst geprüft und die infrastrukturellen Umstände für das Fällen, Verladen und den Abtransport müssen ebenfalls passen.

red

