Mehrere Autounfälle in Wolfenbüttel: Verletzte und Schäden

In Wolfenbüttel kam es seit dem 29. September zu mehreren Unfällen, über die die Polizei nun in einer Pressemitteilung informiert. Dabei wurde zwei Radfahrer leicht verletzt, eine Gruppe Schulkinder gefährdet und es sind mehrere tausend Euro Schaden entstanden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

In Wolfenbüttel: Gruppe Schulkinder fast überfahren

Der erste dieser Unfälle ereignete sich bereits am Freitag, 29. September, als ein 22-Jähriger am Harztorwall zum Überholen ansetzte. Dazu fuhr er über einen Bürgersteig, konnte danach nicht wieder einscheren und versuchte einem anderem Auto auszuweichen. Dabei kam er von der Straße ab und fuhr fast in eine Gruppe Schulkinder. Eines der Kinder musste aus dem Weg springen. Das Auto landete schließlich in einer Hecke. Am Ende wurde niemand verletzt.

Einige Tage später, am Donnerstag, wurde ein Fahrradfahrer am Rosenwall leicht verletzt. Dort wollte ein 82-Jähriger in seinem Auto aus dem Kreisverkehr ausfahren. Er hielt zunächst an der Ausfahrt an, um eine Fußgängerin durchzulassen, fuhr dann aber zu früh los, als eine 81-Jährige Radfahrerin die Straße überqueren wollte. Er touchierte sie. Die Frau kam zu Fall und wurde leicht verletzt.

Wolfenbüttel: Weiterer Unfall am Rosenwall

Am selben Tag ereignete sich am gleichen Ort ein weiterer Unfall. Diesmal übersah ein Autofahrer einen weiteren Radfahrer, sodass das Fahrrad und das Auto zusammenstießen. Der Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls am Donnerstag wurde ein Auto beschädigt, ohne dass der Verursacher sich meldete. Wie die Polizei angibt, wurde die linke Seite eines geparkten 3er BMWs beschädigt. Vom Verursacher fehlt dabei jede Spur. Den Schaden beziffern die Beamten auf etwa 3000 Euro.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 933 104 entgegen..

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de