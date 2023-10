Kinderferienland-Siegel – Wolfenbüttel offiziell kinderfreundlich

Das Aha-Erlebnismuseum gehört zu den besonders kinderfreundlichen Betrieben in Wolfenbüttel (Archivfoto).

Die Stadt Wolfenbüttel wurde vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium erneut als besonders kinder- und familienfreundlich ausgezeichnet und trägt nun für drei weitere Jahre die Zertifizierung „Kinderferienland-Ort Niedersachsen“ – als einer von zwei ausgezeichneten Orten. Darüber informiert die Stadt in einer Mitteilung.

In rund 50 Kriterien der Kategorien Service, Sicherheit und Ausstattung wurde die Stadt Wolfenbüttel auf Herz und Nieren geprüft, heißt es. Jetzt könne sie weiterhin mit dem Kinderferienland-Logo zeigen: Hier sind Kinder herzlich willkommen und gut aufgehoben.

Das Kinderferienland-Siegel haben in Wolfenbüttel mehrere Betriebe

Als besonders familienfreundliche Betriebe in Wolfenbüttel sind der Mitteilung zufolge das Jugendgästehaus, das Aha-Erlebnismuseum, das Stadtbad Okeraue, der Komm Beach Club und das Familiencafé Kleine Auszeit bereits mit dem Siegel zertifiziert. Auch in der Tourist-Information legten die Mitarbeiterinnen Wert auf Familienfreundlichkeit. Gerade frisch rezertifiziert worden sei das Naturbad Fümmelsee.

Zum Hintergrund: In Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Reiseregionen sowie der AG Urlaub und Freizeit auf dem Lande bietet die Tourismus-Marketing Niedersachsen GmbH seit Oktober 2011 eine Zertifizierung für Anbieter von kinder- und familienfreundlichen Unterkünften, gastronomischen Einrichtungen sowie Freizeit- und Erlebnisparks an, wird erklärt. Für jede Kategorie existiere ein Kriterienkatalog. So machten Beherbergungsbetriebe Angaben zum Wohn-, Schlaf- und Spielbereich, bei gastronomischen Einrichtungen würden Details zum speziellen Speisenangebot für Kinder abgefragt.

Freizeit- und Erlebniseinrichtungen gäben Auskunft über den Spielbereich und die Orientierung vor Ort. In jedem Katalog seien zudem Fragen zu Sicherheit, Service und den Sanitäreinrichtungen enthalten. Die Kriterien stellten einen Mindeststandard für einen gelungenen Familienurlaub dar. Alle Betriebe würden bei einer Vor-Ort-Besichtigung unter die Lupe genommen. Die Teilnahme sei freiwillig. Eine Übersicht über die Betriebe gibt es unter www.kinderferienland-niedersachsen.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de