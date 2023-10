Freiwilliges Soziales Jahr Kürzungen geplant: Was wird aus den FSJlern in Neuerkerode?

Kamen für das Thema rund um das Freiwillige Soziale Jahr zusammen (von links): Der ehemalige FSJler Sven Ebeling, Geschäftsführer Marcus Eckhoff von der ESN, Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke von der Diakonie, Bundestagsabgeordneter Carsten Müller und Christian Vaterodt, Leitung Erwachsenenbildung in Neuerkerode.

Neuerkerode Die Diakonie Niedersachsen will mit dem Besuch bei der Stiftung im Landkreis Wolfenbüttel zeigen, was diese Arbeit aus ihrer Sicht so wichtig macht.