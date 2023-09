Verein „Der Weg“ organisiert Patenschaften für Kinder

Nach fast 20 Jahren des Bestehens des „Patenprojektes für Kinder psychisch erkrankter Eltern“ des Landkreises Wolfenbüttel übernimmt der Verein für gemeindenahe sozialpsychiatrische Hilfen – Der Weg e.V. die Trägerschaft. Darüber informiert der Landkreis.

„Kinder sind oft durch die Auswirkungen der elterlichen Erkrankung betroffen. Dies war 2004 der Grund, das Patenprojekt zu initiieren und Kindern damit ein stabiles Beziehungsangebot vermitteln zu können“, so Jörg Hermann, Leiter der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Gerd Osterloh von Der Weg ergänzt: „Häufig können die Eltern ihren Kindern nicht in vollem Umfang die Aufmerksamkeit und Fürsorge so bieten, wie sie es gerne möchten und es für die Kinder wichtig wäre. Sie möchten ihre Eltern entlasten und überfordern sich doch damit.“

Erfolgreich dank der ehrenamtlichen Paten

In den zurückliegenden Jahren, so Annette Scheffer, Mitarbeiterin der Beratungsstelle, seien zahlreiche Kinder vermittelt worden und es sei gelungen, auch in teilweise sehr schwierigen und belastenden Lebenssituationen, Kindern Kontinuität und Entlastung anzubieten. „Dies ist dem großen Engagement der ehrenamtlichen Patinnen zu verdanken“, so Scheffer.

Zukünftig werden die Patenschaften unter dem Titel „KinderPaten Wolfenbüttel“ organisiert. „Die künftigen ehrenamtlichen Patinnen und Paten“, so Sandra Riethus, Mitarbeiterin von Der Weg, „werden von uns geschult und gründlich auf ihre Aufgabe vorbereitet. Ihnen und den Familien stehen wir kontinuierlich fachlich zur Seite.“

Mit einem Buffet wurden Abschied und Neuanfang gefeiert. Dazu waren alle beteiligten Familien mit ihren Kindern und die Patinnen eingeladen.

Bei Interesse, sich ehrenamtlich als Patin oder Pate zu engagieren, wenden Sie sich an: Kinderpaten Wolfenbüttel im Verein Der Weg, (0531) 242910, kinderpaten@der-weg-bs.de.

