Beim Jubiläum in der Schillerstraße war einiges los.

Lebenshilfe Wohngruppe Schillerstraße in Wolfenbüttel feierte Jubiläum

Vor ziemlich genau fünf Jahren sind die ersten Mieterinnen und Mieter in die Wohnstätte der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel in der Schillerstraße in Wolfenbüttel eingezogen. Dieser Geburtstag wurde kürzlich gefeiert, wie die Lebenshilfe berichtet.

Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam

Bis zum Einzug sei es ein steiniger Weg gewesen. Die zwei zusammenhängenden Mehrfamilienhäuser befanden sich in einem desolaten Zustand. Anfangs sei man sich noch nicht sicher gewesen, ob eine Renovierung oder ein kompletter Neuaufbau die beste Lösung ist. Fest stand der Mitteilung zufolge nur, dass hier ein inklusives Wohnangebot entstehen sollte, wo Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam leben.

Die fünf Jahre wurden gebührend gefeiert. Foto: Lebenshilfe

2016 war es dann so weit, zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner sowie Angehörige konnten sich einen ersten Eindruck über das geplante Wohnprojekt verschaffen. Das Haus war komplett leergeräumt, allerdings in einem sehr renovierungsbedürftigen Zustand. In mehreren Räumen waren Zeichnungen ausgehängt, die das Objekt nach seiner Fertigstellung zeigten. Trotz vieler Hindernisse konnte die „Wohngemeinschaft Schillerstraße“ 2018 eröffnet werden. Hier seien unterschiedlichste, den Bedürfnissen für Menschen mit Behinderung angepasste Angebote entstanden, schreibt die Lebenshilfe.

Ein DJ sorgte für gute Stimmung

Darauf ging jetzt auch Geschäftsführer Bernd Schauder in seiner Eröffnungsrede ein: „Mit diesem Projekt ist es uns gelungen, ein friedliches Beisammensein von Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen.“ Der Geburtstag lockte zahlreiche Besucher an. Neben den geladenen Gästen schaute auch die Nachbarschaft vorbei, für gute Stimmung sorgte ein DJ, Interessierte konnten sich die unterschiedlichen Wohnformen ansehen.

Lebenshilfe-Geschäftsführer Bernd Schauder (rechts) begrüßte die Gäste. Foto: Lebenshilfe

red

