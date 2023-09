Forschernachmittag im Aha-Erlebnismuseum Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Bei freiem Eintritt können Kinder an diesem Dienstag die Mitmachausstellung besuchen. Was es dort zu erleben gibt? Hier steht’s!

Im Rahmen der interkulturellen Woche lädt das Aha-Erlebnismuseum am Dienstag, 26. September, von 15 bis 17 Uhr zu einem Forschernachmittag in der Lindener Straße 15 ein. Mit dabei sein wird auch eine Kindergruppe des Salawo, die sich schon auf den Besuch in der Mitmachausstellung freut, wie das Aha-Erlebnismuseum berichtet.

„Ohne Wasser geht nix“, das wüssten alle Kinder auf unserer Erde, heißt es in der Ankündigung des Museums. Wasser verbinde, denn das kühle Nass ist lebensnotwendig für Mensch, Tier und Pflanzen. Doch wo ist das viele Wasser versteckt? Wieso wird das Grundwasser immer knapper? Wie trinkt eigentlich ein Baum? Welches Tier muss nie saufen und wie viel Wasser steckt in unseren Körpern? Die vielen Fragen lösen die Kids auf einer Reise rund um den blauen Murmelplaneten, bereisen die Wüste, Vulkan-Inseln, Regenwald, Algenwälder und die Tiefsee und bringen zum Schluss den Wasserverlauf in einer Wohnung in Gang.

Viele Interaktionen und Versuchsstationen erklären sich von selbst und versprechen Spaß und spannende Aha-Erlebnisse für alle Kulturen. Alle Kinder sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

