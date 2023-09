Wochenmarkt, aber abends - Wolfenbüttel testet neue Idee

Wolfenbüttel Das Konzept wird erstmalig getestet. Am ersten Aktionsabend wird es Umfragen geben. Wann es so weit ist und wie es weitergeht, steht im Text.

Anna Wohlert-Boortz (von links), Juliane Löhr und Stephanie Angel freuen sich auf den Abendmarkt am 5. Oktober.

Der erste Wolfenbütteler Abendmarkt lädt seine Besucherinnen und Besuchern am Donnerstag, 5. Oktober von 16 bis 20 Uhr zum Einkaufen, Probieren und Genießen auf den Stadtmarkt ein, teilt die Stadt mit.

Zahlreiche Händler des Wolfenbütteler Wochenmarktes bieten ein vielfältiges Angebot an feldfrischem Obst und Gemüse, ofenwarmen Backwaren, bunten Blumen, Fleisch- und Käsespezialitäten, Feinkost, Gewürzmischungen und weiteren kulinarischen Köstlichkeiten. Anliegende sowie regionale Gastronomen servieren erfrischende und wärmende Getränke, Liköre und Gebranntes, leckere Aufstriche und selbst hergestellte Kartoffelklöße oder heiße Flammkuchen – die Produkte gibt es zum Verkosten, Mitnehmen oder zum Verzehr vor Ort in entspannter Atmosphäre.

Abendlicher Wochenmarkt in Wolfenbüttel beginnt am 5. Oktober um 16 Uhr

Der Abendmarkt eröffne die Möglichkeit, nach Feierabend frische Lebensmittel einzukaufen, sich durch regionale Leckereien zu naschen und neue Produkte zu entdecken, teilt die Stadt mit. Bei lässiger musikalischer Untermalung von DJ Steven Meyerhof können die Besucher auf gemütlichen Sitzgelegenheiten verweilen und die herbstlichen Abendstunden in angenehmer Atmosphäre mit Freunden und Bekannten ausklingen lassen.

Das Konzept des Abendmarktes wird am 5. Oktober erstmalig getestet. Ein Erfolg könnte in Abstimmung mit der Wolfenbütteler Politik zu einer regelmäßigen Wiederholung im Jahr 2024 führen. Während der Veranstaltung werden auf dem Stadtmarkt deshalb Umfragen durchgeführt, sodass die Besucher ihre Meinungen, Anregungen und Wünsche in die zukünftigen Planungen einfließen lassen können. red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de