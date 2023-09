Auto an Friedwald aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

In Cremlingen haben bislang unbekannte Täter am Mittwochmittag die Scheibe eines Autos eingeschlagen, um einen Rucksack aus dem Wagen zu stehlen. Das berichtet die Polizei Wolfenbüttel in einer Pressemitteilung. Demnach hätten die bislang unbekannten Täter gegen 12.30 Uhr den Rucksack nahe des Friedwalds am Cremlinger Horns gestohlen.

Die 27-jährige Besitzerin des Autos kam wenig später zurück und bemerkte den Schaden am Fahrzeug und den fehlenden Rucksack. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer (05306) 932230 entgegen.

red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de