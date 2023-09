Tag des offenen Denkmals „Tag des offenen Denkmals“: Diese Schätze gibt es in Wolfenbüttel

Das Brink-Haus, repräsentativ und zentral am Stadtmarkt gelegen, wurde seit 1865 nicht mehr umgebaut und war schon im vergangenen Jahr beim Tag des offenen Denkmals dabei.

Wolfenbüttel Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert die bundesweite Aktion am Sonntag. Ein Auszug an Denkmälern, die in Stadt und Landkreis teilnehmen.