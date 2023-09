Ungewöhnliche Landung Heißluftballon landet unverhofft in Wolfenbütteler Wohngebiet

Dieser Heißluftballon landete im Bauermeisterwinkel in Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel Die Anwohner des Bauermeisterwinkels in Wolfenbüttel trauten ihren Augen kaum: Ein Heißluftballon ist mitten in ihrer Straße gelandet. So kam es dazu.