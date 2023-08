Zwei Wolfenbütteler setzen Hilfsaktion für Erdbebenopfer fort

Das Erdbeben in Syrien und der Türkei im Februar dieses Jahres, das weit mehr als 50.000 Menschenleben forderte, hat auch die Menschen in unserer Region erschüttert. Zum zweiten Mal werden nun die beiden Wolfenbütteler Isa Keyik und Frank Schulz in das Erdbebengebiet in der Türkei fliegen, um dort Hilfe zu leisten.

Der gebürtige Türke Isa Keyik arbeitet beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel (ALW) und ist vielen bekannt. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, das unsagbare Leid zu lindern und zu helfen“, sagt Keyik. Bereits im März waren die beiden im Erdbebengebiet vor Ort und haben in zerstörten Bergdörfern Lebensmittelpakete verteilt. Insgesamt waren es 650 Pakete mit dem Lebensnotwendigsten, die in den betroffenen Regionen an die Menschen übergeben wurden.

Aufbau wird viele Jahre benötigen

In der Erdbebenregion sei noch lange nicht wieder der Alltag eingekehrt, berichten die beiden Helfer. Hunderttausende hätten ihr Hab und Gut verloren und müssten nun noch einmal neu beginnen – und der Aufbau werde viele Jahre benötigen. Im Herbst werden Keyik und Schulz erneut vor Ort Lebensmittel einkaufen und verteilen. Wer diese Privataktion finanziell unterstützen möchte, kann dies mit einer Überweisung auf ein eigens eingerichtetes Konto der Seeliger-Bank tun: Empfänger Isa Keyik, Iban DE75 2703 2500 0000 0222 11, Verwendungszweck „Erdbebenopfer“.

Rückfragen an Isa Keyik unter der Rufnummer 0171 4166669.

red

