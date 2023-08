Hornburg: Fahrer übersieht Rennrad - Mann schwer verletzt

Wolfenbüttel Am Sonntagnachmittag ist ein Rennradfahrer auf der B82 in Richtung Hornburg mit einem PKW zusammengestoßen. Der 38-Jährige verletzt sich dabei schwer.

Der 38-jährige Rennradfahrer musste in das Wolfenbütteler Klinikum gebracht werden (Symbolbild).

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem PKW-Fahrer ist es am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf der Schladener Straße in Hornburg gekommen. Das berichtet die Polizei Wolfenbüttel.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr der 38-Jährige Rennradfahrer die B 82 in Richtung Hornburg. Zur selben Zeit befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Skoda die B 82 in Richtung Schladen und wollte an der Einmündung B82 / Göddeckenroder Straße nach links abbiegen.

Hierbei übersah er beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden 38-Jährigen. Der Rennradfahrer prallte gegen den Skoda und verletzte sich hierbei derart, dass er in das Wolfenbütteler Klinikum gebracht wurde. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

